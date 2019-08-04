Haseke’de patlama!

K24 - HASEKE

Batı Kürdistan'ın (Rojava) Haseke kentinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

K24’ün bölgeden edindiği bilgilere göre, Haseke’nin Neşwa Mahallesi'nde bomba düzeneği yerleştirilen bir motosikletin patlaması sonucu bir sivil öldü, bir sivil de yaralandı.

Ayrıca Mişrifiye Mahallesi'nde bulunan sebze halinde de bir patlamanın yaşandığı ve patlama sonucu maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Patlamaların kimler tarafından yapıldığı bilgisi henüz paylaşılmadı.