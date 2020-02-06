Rusya: Haseke’de Türk tarafı olmadan devriye yapıldı

HABER MERKEZİ
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye tarafının Rusya ile ortak devriye görevine katılmadığını bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye tarafının ortak devriye görevine katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde devriye görevi gerçekleştirdi” dedi.
Rus askeri polisin Halep bölgesinde de bazı güzergahlardaki devriye görevine devam ettiğini söyleyen Borenkov, ayrıca savaş uçaklarının da hava devriyesi yaptığını bildirdi.
Devriyelerin olaysız geçtiği kaydedildi.
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus birlikleri, Rojava’nın Dirbêsiyê kenti ile Serêkaniyê arasında ilk ortak kara devriyesini 1 Kasım 2019’da yapmıştı.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim