Dünyada ilk: Norveç’ten yola çıktı

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Dünyanın elektrikli aküye sahip ilk hibrit yolcu gemisi (Cruise) Roald Amundsen Norveç'ten yola çıktı.

Zorlu iklim koşulları ve dalgalara dayanıklı olarak üretilen türünün ilk örneği yolcu gemisi 500 kişilik kapasiteye sahip. Normal motoru bio dizel yakıtıyla çalışan gemi, sadece bataryalar devreye girdiğinde 45-60 dakika arası yol alabiliyor.

İlk seferini Norveç'in en kuzey noktası Tromsoe şehrinden ABD'nin Alaska eyaletine yapacak olan yolcu gemisinin sahibi Hurtigruten firması, elektrikli bataryalar sayesinde karbon dioksit salınımının yüzde 20 oranında düşeceğini açıkladı.

1911 yılında Güney Kutbu'na gitmeyi başaran Norveçli ünlü denizci Roald Amundsen'in ismini alan gemi, gerektiğinde akülerini dizel yakıtlı motoru üzerinden şarj edebilecek şekilde tasarlandı. Hurtigruten firması teknolojinin gelişerek daha hafif ve randımanlı çalışan piller üretmesi sonrası, gemilerde batarya kullanımını daha da genişletmeyi düşünüyor. Firmanın gelecek sene teslim alacağı başka bir yolcu gemisinde batarya kapasitesi Roald Amundsen'in iki katı olacak.

Norveç, nüfusa oranla dünyada kişi başına en çok elektrikli otomobilin düştüğü ülke konumunda bulunuyor. Oslo hükümeti küresel ısınmaya yol açan fosil yakıtların tüketimini azaltmak için elektrikli otomobillerin alımına vergi indirimi ve park parası almama gibi büyük teşvikler veriyor.

Ancak yolcu gemilerinin bazen 20 güne varan seyir uzunluğu, batarya teknolojisini deniz taşımacılığı sektöründeki en önemli sorun haline getiriyor.