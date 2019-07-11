Ürdün’den Başbakan’a kutlama ve destek

K24 - ERBİL

Ürdün’ün Erbil Başkonsolosu Heysem Ebuful, Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik ederek kendisi ve kabinesine başarılar diledi.

Ürdün’ün Erbil Başkonsolosu Heysem Ebuful, yayımladığı mesajda, dün yemin ederek görevine başlayan Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

Mesajında, “Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanlığı görevini almanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duydum” diyen Heysem Ebuful, Başbakan Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi halkına hizmet gibi önemli bir sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine inandığını belirtti.

Başkonsolos Ebuful, “Yeni göreviniz yeniden hayırlı olsun, Kürdistan Bölgesi halkına hizmet yolunda Yüce Allah’tan size sağlık ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani dün (10.07.2019), Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Barzani bugün de kabinesindeki bakanlarla resmi olmayan bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlardan hükümet programı çerçevesinde hareket etmelerini isteyen Başbakan, “Particilikten uzak, vatansever bir ruhla Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına hizmet edin” dedi.