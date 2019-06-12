Kürdistan

Dersim’de yaralanan 2 asker hayatını kaybetti

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Dersim’de yaralanan 2 asker hayatını kaybetti
Dersim Çatışma PKK

HABER MERKEZİ

Dersim kırsalında devlet güçleriyle PKK’liler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dersim kırsalında operasyonlar devam ederken akşam saatlerinde devlet güçleriyle PKK’liler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Dersim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. (Kaynak: Ajanslar)

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