Dersim’de yaralanan 2 asker hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Dersim kırsalında devlet güçleriyle PKK’liler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dersim kırsalında operasyonlar devam ederken akşam saatlerinde devlet güçleriyle PKK’liler arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Dersim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. (Kaynak: Ajanslar)
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