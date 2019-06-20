ABD Kongresi’nden Kürt öğrenciye ödül

K24 - WASHINGTON

ABD Kongresi, Kerküklü Sara Şivani isimli Kürt öğrenciye zeki ve çalışkanlığının yanı sıra insani yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak sorumluluk üstlenmesinden ötürü ödül verdi.

Washington’daki ödül törenine geleneksel Kürt kıyafetleriyle katılan Sara Şivani K24’e yaptığı açıklamada, 10 yıl önce ailesiyle birlikte ABD’ye göç ederek Utah Eyaleti’ne yerleştiklerini söyledi.

ABD Kongresi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde zeki öğrencilerin yanı sıra gönüllü olarak insanı faaliyetlerde bulunan öğrencilere ödül veriliyor.

Bu yıl söz konusu ödülü almaya aday gösterilen Sara Şivani, ABD Kongresi tarafından ödüllendirilen öğrenciler arasında yer aldı.

Geleneksel Kürt elbiselerinin ödül törenine katılan ABD Kongresi üyelerinin yanı sıra diğer katılımcıların ilgisini çektiğini kaydeden Şivani, geleneksel elbiseleri Kürtleri temsil etmek için giyindiğini dile getirdi.