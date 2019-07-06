Taliban’dan polis karakoluna saldırı!

HABER MERKEZİ

Taliban mensuplarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis öldü.

Guryan İlçe Kaymakamı Farhad Hadimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, ilçedeki Sagır polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Hadimi, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hadimi, söz konusu karakolun bölgeden geçen demir yolunun güvenliğini sağladığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bu sabah da Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Geçtiğimiz hafta da başkent Kabil'in Pul-i Mahmud Han bölgesinde, silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, patlamanın ardından yaşanan çatışmada 116 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 26'sının çocuk, 6'sının kadın olduğunu ifade edilmişti.

Saldırıyı Taliban üstlenmişti.