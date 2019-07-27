Ezidilerin yeni Mir'i: Bir meclis kuracağız

K24 - DUHOK

Bugün Duhok’un Şeyhan ilçesi yakınlarında bulunan Laleş mabedinde yapılan törende, Hazım Mir Tahsin Beg, Ezidi Miri ve Ezidi Ruhani Meclisi Başkanı ilan edildi.

Laleş’te düzenlenen törende Ezidilerin yeni Mir’i ilan edilen Hazım Tahsin Beg, daha sonra yemin etti.

Hazım Mir Tahsin Beg yaptığı konuşmada, “Ezidi din adamları ve aydınlarıyla birlikte bugüne gelebildik. Bugün itibariyle Mir olarak Ezidilere hizmet edeceğim ve yüzde 60’ından fazlasını Şengallilerin oluşturacağı bir meclis kuracağız” dedi.

Diğer bileşenlerle olan ilişkilerini geliştireceklerini belirten Ezidi Miri, “Ezidxan bölgelerinin yeniden inşası ve daha fazla hizmet için de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle çalışacağız” ifadesini kullandı.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Ezidi Mirliği sorununun çözümünde katkıda bulunan bütün taraflara teşekkür eden Hazım Mir Tahsin Beg, Kürdistan halkına teşekkür ederek, Ezidilerin korunmasını temenni etti.

Hazım Mir Tahsin Beg, 1963 yılında Şeyhan yakınlarındaki Baedre’de dünyaya geldi. 1989 yılında babası Mir Tahsin Beg’in vekili oldu.

Mir Tahsin Beg, tedavi gördüğü Almanya’da, 28 Ocak 2019’da hayatını kaybetmişti.