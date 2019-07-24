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BASIN ÖZETİ – 24 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 24 Temmuz 2019


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Diyanet tarikat bakanlık 

Saray değil insanca yaşayacak ev lazım 

Hayallerini çalıyorlar 

Jeffrey'e randevu yok 

Bugün bize bayram değil 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Burada uçan kuş bizden sorulur 

Göçmen otobanı 

Şişeye ölüm dolduranlara kelepçe operasyonu 

Hala rüyadalar 

Bu acı hiç yaşanmadan yapsakdık olmaz mıydı 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

"Gazetecilere özgürlük"

Kamu emekçileri güvence istiyor 

Mülteci hukuku uygulansın 

'Aile hekimliği çökebilir'

SDG: Gözaltılar var soruşturma sürüyor 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Çinli şirketler ABD'yi solladı 

Faiz de enflasyon da düşecek 

Kibirden uzak durun 

Akdeniz'i işgal planı 

Yüzüne tükürdüler 

 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ekonomik krize karşı yurttaş formülü 

İçme suyu hattında 1240'ıncı arıza 

LGS'de İngilizce ayrımı 

KESK yüzde 38 zam talep etti 

Bayram olana kadar mücadele 

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