BASIN ÖZETİ – 24 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Diyanet tarikat bakanlık
Saray değil insanca yaşayacak ev lazım
Hayallerini çalıyorlar
Jeffrey'e randevu yok
Bugün bize bayram değil
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Burada uçan kuş bizden sorulur
Göçmen otobanı
Şişeye ölüm dolduranlara kelepçe operasyonu
Hala rüyadalar
Bu acı hiç yaşanmadan yapsakdık olmaz mıydı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
"Gazetecilere özgürlük"
Kamu emekçileri güvence istiyor
Mülteci hukuku uygulansın
'Aile hekimliği çökebilir'
SDG: Gözaltılar var soruşturma sürüyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Çinli şirketler ABD'yi solladı
Faiz de enflasyon da düşecek
Kibirden uzak durun
Akdeniz'i işgal planı
Yüzüne tükürdüler
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ekonomik krize karşı yurttaş formülü
İçme suyu hattında 1240'ıncı arıza
LGS'de İngilizce ayrımı
KESK yüzde 38 zam talep etti
Bayram olana kadar mücadele
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