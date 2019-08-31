1,9 milyon kişiyi vatandaşlıktan çıkardılar

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Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da 1,9 milyon kişiyi vatandaşlıktan çıkaran listenin son versiyonu yayımlandı.

Hindistan Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi, komşu Bangladeş’in Pakistan’dan ayrıldığı 24 Mart 1971’den bir gün önce ülkeye geldiklerini kanıtlayabilenlerin yer aldığı bir belge.

BBC'de yer alan habere göre, bu liste dışında kalanların 120 gün içerisinden itiraz etmesi gerekiyor.

Hindistan sürecin Bangladeşli yasadışı göçmenlerin tespit edilmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

Yeni Delhi Yönetimi, eyalet hapishanelerinde bulunan geçici kamplarda halihazırda yabancı olduğundan şüphelenilen binlerce insanı gözaltında tutuyor.

Listenin geçen yıl yayımlanan taslak versiyonunda 4 milyon kişi dışarıda bırakılıyordu.

Ulusal Vatandaşlık Kaydı ilk olarak, Assam’da doğan ve Hintliler ile komşu Bangladeş’ten gelen göçmenleri ayırmak için 1951’de oluşturuldu.

Eyaletteki aileler, soylarını gösteren belgeyi devlete ibraz etmek zorunda, vatandaşlıklarını ispatlayamayanlar yasadışı yabancı olarak görülüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Hindistan Halk Partisi, ülkede yasadışı karşı göçe karşı uzun zamandır kampanya yürütüyordu. Son yıllarda ise Ulusal Vatandaşlık Kaydı, hükümetin birinci önceliği haline geldi.