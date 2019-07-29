Çocuk, 66 milyon yıllık dinozor yumurtası buldu

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Çin’de bir çocuk, göl kenarında oynarken kazara 66 milyon yıllık bir dinozor yuvasını keşfetti.

Çin’in Heyuan kentinde bir çocuk, oyun oynamak için Dong nehrinin oluşturduğu göle gitti.

Gölün kenarında toprağı kazarken garip bir taş gördüğünü belirten Zhang Yangzhe, cismi dikkatli bir şekilde yerinden çıkardı.

Yangzhe’nin annesi, çocuğunun bulduğu cismi yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden uzmanlar, garip taşın dinozor yumurtası olduğunu ve bölgenin de dinozor yuvası olduğunu onayladı. Çalışmalarını hızlandıran uzmanlar, çocuğun bulduğuna benzer 10 adet yumurta daha keşfetti.

Uzmanlar, yumurtaları daha detaylı incelemek için Heyuan Dinozor Müzesi’ne götürdü. Bu yumurtaların 66 milyon yıllık olduğu düşünülüyor.

Heyuan bölgesi, dinozor fosillerinin sık sık ortaya çıktığı bir bölge olarak biliniyor. Bir dönem bölgedeki dinozor nüfusunun 3 milyonu bulduğuna inanılıyor. (Kaynak: Webtekno)