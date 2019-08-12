Hulusi Akar’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk” dedi.

Hulusi Akar, ‘güvenli bölge’, S-400 ve İdlib ile ilgili TRT Haber’e açıklamalarda bulundu.

“ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk” diyen Akar, şöyle devam etti:

“Bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanmak istiyoruz. Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak. Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adım atılacağını tahmin ediyoruz.”

S-400’LER

INF anlaşmasının iptalinin ardından S-400'e olan ihtiyaçlarının artacağını belirten Akar, “Ağustos, eylül ayında ikinci batarya intikali söz konusu. INF anlaşmasının iptalinin ardından S-400'e olan ihtiyacımız daha da artacak. ABD'li müttefiklerimizle yaptığımız görüşmelerde ikinci bir teklif daha verdiler. Biz paradigmanın değişmesini istiyoruz, stratejik ortaklık ruhuna uymalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İDLİB

İdlib’de TSK’nın 12 gözlem noktasına saldırılar olduğunu ifade eden Akar, özetle şunları kaydetti:

“Rusya nezdinde kendilerine saldırı olursa misli ile mukabele edeceğimizi dile getirdik. Biz burada ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Zaman zaman 12 gözlem noktamıza saldırı oluyor. Açıkça Rusya nezdinde de dile getirdik. Burada bize yönelik saldırılara misliyle mukabele ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirdik. Onlar da bunun yanlışlıkla olduğunu söylüyor. Bu ızdırabın bitmesi için Rusya'yla görüşmelerimiz sürüyor.”