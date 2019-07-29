‘Alan Kurdi’ gemisi tekrar Libya açıklarında

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“Alan Kurdi” adlı arama kurtarma gemisi, en az 150 sığınmacının öldüğü tekne faciasının ardından Libya açıklarında yeniden göreve başladı.

Alman sivil toplum örgütü Sea Eye, "Alan Kurdi" adlı arama kurtarma gemisinin sığınmacıları kurtarmak için Libya açıklarına döndüğünü açıkladı.

Sea Eye Sözcüsü Gorden Isler, geminin Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki bölgede, teknelerle denizden Avrupa'ya kaçmaya çalışan sığınmacılara yardım etmek amacıyla devriye gezeceğini bildirdi.

"Alan Kurdi", iç savaşın sürdüğü Libya'nın açıklarında arama kurtarma faaliyeti yürüten tek gemi konumunda.

Geçen hafta bölgede meydana gelen ve en az 150 sığınmacının hayatını kaybettiği tahmin edilen tekne faciasının ardından özel arama kurtarma gemilerine yardıma gitmeleri çağrıları yapılmıştı.

Yardım kuruluşu "Seebrücke Frankfurt", İspanyol bandıralı "Open Arms" gemisinin de bölgeye gitmek üzere Sicilya'dan yola çıktığını duyurdu. İspanya, aynı ismi taşıyan derneği yeniden Akdeniz'de teknelerdeki sığınmacılara yardım etmesi halinde yüksek para cezalarıyla tehdit etmişti.

Yine Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Akdeniz'in Norveç bandıralı ortak gemileri "Ocean Viking" de bölgeye gitmek üzere geçen hafta yola çıktı. Üç özel arama kurtarma gemisi ise Malta ve İtalya'da alıkonuluyor.

Geçen hafta Libya açıklarında yaşanan tekne faciasının ardından Twitter'da açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "dehşete kapıldığını” söylemiş, "Göçmenler ve mülteciler için güvenli yasal güzergahlara ihtiyacımız var. İyi bir hayat arayan tüm göçmenler güvenliği ve haysiyeti hak ediyor” çağrısı yapmıştı. (Kaynak: DW)