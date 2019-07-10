Irak Parlamento Başkanı’ndan Başbakan’a kutlama

K24 - ERBİL
Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı kutladı.
Muhammed Halbusi, Başbakan Mesrur Barzani’yi telefonla arayarak kendisine ve hükümet kabinesine başarılar diledi.
Kürdistan Parlamentosu’nda bugün yapılan oturumda Mesrur Barzani’ye ve 9’uncu hükümet kabinesine güvenoyu verildi.
Daha sonra hükümetin 4 yıllık çalışma programı, Başbakan tarafından açıklandı.
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