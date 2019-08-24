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Rusya’da helikopter düştü

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Rusya’da helikopter düştü
Rusya Krasnodar Helikopter Kaza

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Krasnodar kentinde ilaçlama yapan bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Krasnodar kentinde ilaçlama yapan Mİ-2 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, Mİ-2 tipi helikopter, Krasnodar'ın Kanevsk bölgesinde tarlaları ilaçlarken düştü.

Nedeni henüz bilinmeyen kazada pilot hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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