Facebook yerleşkesine sarin saldırısı

HABER MERKEZİ
Facebook’un ABD’deki merkezine gönderilen bir paket, yapılan kontrollerde sarin gazı testine pozitif yanıt verdi.
Şüpheli paket nedeniyle California eyaletindeki Silikon Vadisi'nde bulunan Facebook'un dört binası boşaltıldı.
Facebook, şirketin iki çalışanının sarinden etkilendiğini açıkladı. Ancak bu kişilerde henüz gazın etkisi görülmedi.
Facebook'a gelen kargo ve paketler standart uygulama gereği testlere tabii tutuluyor.
Facebook sözcüsü konuyla ilgili göndericinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.
Sarin, sinir sistemi üzerinde etkili kimyasal silah olarak kullanılan öldürücü bir sinir gazı. (Kaynak: Euronews)
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