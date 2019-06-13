Vatikan’dan Neçirvan Barzani’ye kutlama

HABER MERKEZİ
Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik etti.
Vatikan’ın Bağdat Büyükelçiliği aracılığıyla Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye kutlama mesajı gönderen Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin, Neçirvan Barzani’ye yeni görevinde başarılar diledi.
Parolin, “Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak göreve başlamanızdan ötürü duyduğum memnuniyeti ve başarı dileklerimi iletiyorum” dedi.
Vatikan Dışişleri Bakanı, “Yüce Allah’tan yeni görevinizde bilgi, anlayış ve tölerans ile yeni görevinizi ifa etmenizi diliyorum. Yüce Allah sizi, ailenizi ve tüm Kürdistan Bölgesi halkını bereketlerinden çokça nasiplendirsin” ifadelerini kullandı.
Kürdistan Parlamentosu, 28 Mayıs’ta 81 parlamenterin katıldığı oylamada 68 oyla Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanı seçmiş, 10 Haziran’da düzenlenen özel bir törenle yemin ederek görevine başlamıştı.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim