Ankara’dan ABD’ye: Kabul edilemez

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi’ başlıklı karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını” belirtti.

Sözcü Aksoy açıklamasında, “Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir” dedi.

Aksoy, “dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolun diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesi olduğunu” belirterek, “Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alması durumunda yaptırımlara maruz kalmasını gündeme getiren karar tasarısını onayladı.

Kabul edilen karar tasarısı ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi’ başlığını taşıyor. Oy birliği ile alınan karar S-400 alınması durumunda Türkiye’ye yönelik ABD düşmanlarına uygulanan CAATSA yaptırımlarının gündeme geleceği ve NATO üyeliğinin de sorgulanacağı yönünde ifadeler içeriyor.

Karar Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşlarını da gündeme getiriyor. Tasarı ABD yönetimi açısından bağlayıcılık taşımamakla birlikte Beyaz Saray’a yaptırımları uygulama konusunda kuvvetli bir politik kolaylık sağlıyor.