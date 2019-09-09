ABD’den Türkiye’ye yaptırım açıklaması

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Rusya’dan Türkiye’ye teslim edilen S-400 hava savunma sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Steven Mnuchin,"Rusya'dan S-400 aldığı için Türkiye'ye yaptırım seçeneklerine bakıyoruz. Fakat henüz karar vermedik" dedi.

ABD’de yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Rusya’dan satın alınan S-400’ler için Türkiye’ye yaptırım seçeneklerine bakıyoruz. Fakat henüz karar vermedik” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya gelmesinin ardından S-400 hava savunma sisteminin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya iniş yapmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin S-400 almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkardıklarını duyurmuştu.

Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programında tutmak için geçmişte ''alternatif yollar'' aradığını ve devletin her kademesinden isimlerin Türkiye'ye F-35 ile S-400'lerin uyumsuz olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Türkiye temmuz ayında S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başladığında, Cumhuriyetçi Parti’nin kontrolündeki Senato’nun Silahlı Hizmetler ve Dış İlişkiler komitelerinin liderleri, Trump’a Türkiye’nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alınması ve ‘Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’ (CAATSA) kapsamında yaptırımlar uygulanması yönünde çağrı yapmıştı.