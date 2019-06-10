75 göçmenin denizdeki bekleyişi sürüyor

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Tunus, 75 göçmeni kurtaran geminin limanlarına demirlemesine izin vermezken, göçmenler bir Avrupa ülkesinden kabul almayı bekliyor.

Mısır bandıralı bir petrol gemisinin 10 gün önce Tunus açıklarında ölümden kurtardığı 75 göçmen, gemide beklemeye devam ediyor.

Tunus, 75 kişiyi kurtaran geminin limanlarına demirlemesine izin vermiyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı’ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, 64’ü Bangladeş, 9’u ise Mısır, Fas ve Sudan uyruklu göçmenlerin bir Avrupa ülkesinden kabul almak istediğini söyledi.

Gemideki göçmenlere Tunus Kızılayı tarafından gıda ve tıbbi yardım yapılırken, bazı göçmenlerin sağlık durumlarının kötü olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Göç Örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Libya’dan yola çıkan göçmenlerin acil su, gıda ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurmuştu. (Kaynak: AFP)