İstanbul sandık başına gidiyor

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İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidecek.

Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

31 Mart’ta Türkiye genelinde gerçekleşen yerel seçimlerden farklı olarak İstanbul yarın, bu kez sadece 5 yıl boyunca görev yapacak sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gidecek.

31 Mart’ta gerçekleşen seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP adayı Ekrem İmamoğlu seçilmişti. Daha sonra İstanbul seçiminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle AK Parti’nin itirazı üzerine İstanbul seçimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti.

Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 186 sandıklarda oy kullanacak.

KÜRT SEÇMEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Daha önce K24’e konuşan MAK Araştırma Şirketi’nin sahibi Mehmet Ali Kulat, İstanbul’da Kürt seçmen sayısının yüzde 20 ile 25 arasında değiştiğini belirtmişti.

HDP’nin verilerine göre, 31 Mart'ta gerçekleşen seçimde sadece İstanbul seçiminde 900 binden fazla Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş, 200 bin HDP’li Kürt seçmen de oy kullanmamamıştı.

MAK araştırmaya göre ise yüzde 7-8 oranındaki Kürt seçmen de AK Parti adayı Binali Yıldırım’ı destekledi.

KİMLER YARIŞACAK?

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti-MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP-İYİ PARTİ) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday yarışacak.

Yarın yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart'taki sandık seçmen listeleri kullanılacak.

NASIL OY KULLANILACAK?

En önemli nokta, kimlik kartını unutmamak. TC Kimlik Numarası üzerinde yazdığı sürece pasaport, evlenme cüzdanı ve resmi dairelerce verilmiş kimlik kartlarıyla da oy kullanmak mümkün.

Sandık görevlileri 23 Haziran'da seçmenlere "EVET" mührü, tek oy pusulası ve zarf verecek.

Üzerindeki akıllı telefon ve kaydedici cihaz bulunmayan seçmenler, kabine girip oy kullanacak. Pusulanın herhangi bir yerine yazı yazmak ve işaret koymak oyu geçersiz kılıyor.

Oyunu kullanan seçmenler pusulayı katlayıp zarfa koyacak ve sandığa atacak.

Oyunu kullananların yapacağı son işlem de sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yeri imzalamak.

Oy verme işlemi yarın saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.