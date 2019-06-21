Öcalan'ın avukatları: 'HDP kararını kendisi verir' dedi

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Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan’ın İstanbul seçimleriyle ilgili kararın HDP’nin kendisinde olduğunu söylediğini bildirdi.

Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile 18 Haziran’da yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Öcalan’ın Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kendi yolunu koruması gerektiği ve kararı kendilerinin vereceğini aktardığı ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“HDP’de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir.”