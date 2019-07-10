Erdoğan’dan Babacan’a: Fazla geç kalmayın

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurmak için çalışmalarını yürüten Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'yla ilgili, "Bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok" dediğini ve Babacan'a parti kurmak için geç kalmaması önerisi yaptığını söyledi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için gittiği iki günlük Bosna Hersek ziyaretinden Salı günü dönen Erdoğan, uçaktaki gazetecilere konuştu.

Erdoğan, "Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim. 'Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz' dedim. 'Fazla da geç kalmayın' dedim. Bir an önce kursun ki daha seçime dört sene var" dedi.

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi öncesinde Ali Babacan'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Benimle randevu talebi neticesinde bir görüşmesi oldu. 'Nedir aidiyet duygularınızı kaybetme gerekçeleriniz?' deyince 'Ülkedeki ekonomik durumlar' gibi şeyler söyledi. Tabii kendisiyle birçok şey konuştuk. Birçok insanla görüştüklerini, çeşitli görüşmelerle bazı adımlar attıklarını anlattı. Ben kendisine 'Parti mi kuracaksınız?' dedim. 'Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz' dedi. Dedim ki 'Bak Ali Bey, eğer senin bu kabineye katkı verme noktasında yaptığınız çalışmalar varsa, vereceğiniz bilgiler varsa biz bunlardan istifade ederiz."

Erdoğan, Ali Babacan'la faiz konusunda anlaşamadıklarını söyledi. Gezi olayları için de 'Arkadaşlarımızın duruşları ciddi sıkıntılar oluşturdu' dedi:

"Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur. Ali Bey, AK Parti içinde belki de Türkiye'de en genç yaşta bakanlık görevlerine gelen birisidir. Ondan sonraki her dönemde de kendisini bakan yaptık... Faiz konusunda hiçbir zaman anlaşamadık kendisiyle. Çünkü faizin bizden ne denli götürüsü olduğunu hep kendilerine söylemişimdir.

Uyulduğu zaman enflasyon nerelere kadar inmiştir. 4.6'ya kadar faiz düştü. Hatırlayın ondan sonra bize hemen ciddi darbe olayı yapıldı. Bir anda Taksim Gezi olaylarını yaşadık ve faizde, enflasyonda çift haneli rakamlara çıkmış olduk. Burada arkadaşlarımızın duruşları ciddi sıkıntılar oluşturdu. Dolayısıyla da ilanihaye bu insanlar burada kalacak diye bir şey yok."

Erdoğan, isim vermeden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için "Aynı şekilde başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır" dedi.