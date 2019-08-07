Başbakan, Parlamento Başkanı ile bir araya geldi

K24 – ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Faik ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’de Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, parlamento başkan yardımcıları Hemin Hewrami, Muna Kahveci ve bazı bakanların da katıldığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi halkına daha iyi hizmet edebilmek için hükümet ile parlamento arasındaki koordinasyon ve dayanışmanın önemine değinildi.

Görüşmede konuşan Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Faik, “Karar alınan yasa taslaklarının uygulamaya konması için iki taraf arasında koordinasyon ve yardımlaşma olmalı” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Kürdistan Bölgesi halkına layık olduğu hizmeti verebilmek için hükümet ile parlamento arasındaki koordinasyon ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ndeki demokrasi kültürünün gelişmesi için yasama, yürütme ve yargı erklerine yönelik saygının öneminin altını çizdi.