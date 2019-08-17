ENKS: Roj Peşmergeleri güvenli bölgede rol almalı

K24 - ERBİL

ABD ile Türkiye arasında Rojava'da 'güvenli bölge' oluşturulması konusunda görüşmeler sürerken, ENKS, Roj Peşmergelerinin bölgede rol alması gerektiğini bildirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyesi Abdulhakim Beşar, ENKS ve Roj Peşmergelerinin ‘güvenli bölge’de rol alması gerektiğini ifade etti.

K24’e konuşan Beşşar, Roj Peşmergelerinin dışında hiçbir silahlı gücün Rojava’ya huzur getiremeyeceğini dile getirdi.

Beşşar daha önce de “Bizim Kürtler olarak, ABD ve Türkiye ile müzakerelerimizin olması lazım. Bu durumda ENKS ve Roj Peşmergeleri o bölgenin bir parçası olarak sürecin ortağı olabilir” demişti.

ABD İLE TÜRKİYE ‘GÜVENLİ BÖLGE’ MUTABAKATI

ABD ve Türkiyeli yetkililer, Ankara’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri görüşmede konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.