Neçirvan Barzani: Kaçırılanlar geri getirilecek

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidileri geri getireceklerini söyledi.

Neçirvan Barzani, Twitter hesabından, Şengal soykırımının 5’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Şengal’de, vahşi DAİŞ terörü tarafından soykırıma uğratılan Ezidileri 5’inci yıldönümünde anıyoruz” diyen Neçirvan Barzani, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Terörü ortadan kaldırıp kaçırılan kişileri evlerine geri getirene kadar dinlenmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler’den, benzer eylemlerin tekrarlanmaması için bunu soykırım olarak tanımasını istiyoruz.”

3 Ağustos 2014’te Şengal’e saldıran DAİŞ’li teröristler, binlerce kişiyi kaçırmış, binlercesini de katletmişti.

360 bin kişi de saldırı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.