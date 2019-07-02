Washington, Moskova, Brüksel ve Pekin’de sıcak gelişmeler

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ABD, Rusya, AB ve Çin'de acil toplantı çağrıları yapılması ve liderlerin programlarını art arda iptal etmesi dünya kamuoyunu bir anda harekete geçirdi.

Büyük bir kriz endişesiyle gelişmeler takip edilirken, alarmın sebebi olarak Rusya'da kaza yapan denizaltındaki nükleer sızıntı iddiası ortaya atıldı. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü bile iddialar arasında yer aldı. Ancak peş peşe gelen açıklamaların ardından dünya rahat bir nefes aldı.

Washington-Moskova hattındaki hareketlilik olarak dünya kamuoyuna yansıyan gelişmeler zincirinde endişe edilecke bir kriz olmadığı ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi. Acil toplantının sebebi, önceki gün Rusya açıklarında meydana gelen ve 14 Rus askerinin dumandan zehirlenerek öldüğü denizaltı kazası olduğu belirtildi.

Acil koduyla Beyaz Saray'a çağrıldığı iddia edilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in programını iptal edip dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı.Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin'den de haberler geliyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin de acil olarak toplandığı ileri sürüldü.

Bu gelişmelerin son halkasını ise Avrupa oluşturdu. Aynı saatlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Brüksel'de acil bir toplantıya çağrıldı.

Brüksel'de acil toplantı çağrısı yapan Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi'nin toplantı sebebi ise, Avrupa Birliği konsey başkanlarını seçiyor olması olarak ifade edildi.

SÖZCÜ: ALARM VERMEYİ GEREKTİREN DURUM YOK

New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuru da ise, Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.

Mike Pence'in basın sözcüsü Alyssa Farah, "Acil durum için geri çağırma durumu yok. Başkan Yardımcısı henüz Washington'dan ayrılmamıştı. Burada kalmasını gerektiren bir durum oldu" açıklamasını yaptı.

Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok" dedi.