Hastalıklar mini robotlarla tedavi edilecek

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Bilim insanları, geliştirdikleri robotların hareketini kontrol ederek, hastalıkların iyileştirilmesini amaçlıyor.

ABD'de bulunan Georgia Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insan vücudunda kullanılabilecek olan küçük, titreşimli robotlar geliştirdi. Bu robotlar, son dönemlerde pek çok alanda kullanılan 3 boyutlu yazıcı teknolojileri kullanılarak üretildi ve piezoelektrik yöntemiyle çalışıyor.

Bilim insanlarının geliştirdiği bu "kıl robotlar", 2 milimetre uzunluğunda ve 5 miligram ağırlığında. Bu küçük yapılarına rağmen kıl robotlar saniyede 8 milimetre hareket edebilme yeteneğine sahip.

Bilim insanlarının geliştirdikleri bu robotlar, vücut içerisinde rahatça hareket edebiliyor, ancak bu hareket sadece tek yönlü oluyor. Bu da bilim insanlarının bu robotları diledikleri gibi kullanmalarının önüne geçiyor.

Bilim insanları şimdi bu robotları geliştirerek her iki yönde de hareketin sağlanmasını amaçlıyor. Bilim insanları amaçlarına ulaşarak bu robotun daha makul bir şekilde hareket etmesini sağlarlarsa, bu robotları vücut içerisine gönderecek ve hastalıklar, bu robotlar kullanılarak tedavi edilecek. (Kaynak: Webtekno, Engadget)