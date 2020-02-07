Coronavirüste son bilanço: 637 ölü, 31 bin enfekte

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Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636’sı Çin ana karasında biri Hong Kong’da olmak üzere 637’ye çıktı.

Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

Bununla birlikte Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 24, Makau’da 10’a çıktı.

SALGINDA SON 24 SAATLİK TABLO

Ayrıca, son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 69’u coronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde ise birer kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise Hubey’de 22 bin 112'yi bulurken, salgının yoğunlaştığı eyaletlerden Guangodong’da 1018, Cıciang’da 1006, Hınan’da 914, Hunan’da 772, Anhui’de 665, Ciangşi’de 661, Ciangsu’da 408, Şandong’da 344, Sıçuan’da 344, Heylongciang’da 277 vaka görüldü.

Bu arada, vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin’de 274’e, Şanghay’da 269, Çognçing’de 411, Tiencin’de 79’a çıktı.

İTALYA'DA 3’ÜNCÜ YENİ TİP CORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ

İtalya’nın, yeni tip coronavirüs (2019-nVoC) salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinden tahliye ettiği 56 vatandaşından 1'inde yapılan testlerin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askeri uçakla hafta başında Vuhan’dan getirilerek Cecchignola’daki askeri kampüste karantinaya alınan 56 İtalyan vatandaşından birinde yapılan tetkiklerde yeni tip coronavirüse rastlandığı kaydedildi.

30 ile 40 yaşları arasında olduğu belirtilen kişinin, ivedilikle Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Söz konusu kişi, bu vakanın görüldüğü ilk İtalyan olurken, İtalya’da tespit edilen 3’üncü yeni tip coronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.

MALEZYA: SEYAHATLER GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURULDU

Öte yandan Malezya hükümeti, Çin'in Wuhan kentinden yayılan conavirüs tehlikesine karşı, bundan önce açıkladığı Hubey eyaletinden ülkeye seyahat yasağının kapsamını genişletti.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, ülke genelinde coronavirüs vakalarının artması üzerine hükümetin tedbirleri sıkılaştıracağını belirterek, "Göç İdaresi, Çin'de karantinaya alınan eyaletlerden Malezya'ya seyahatlerin karşılıklı olarak geçici süreliğine durdurulması kararı almıştır" dedi.

Wan Azizah ayrıca seyahat yasağının, Çin'in bundan sonra karantinaya alacağı eyaletleri de kapsayacağını bildirdi.

Çin'den çok sayıda turistin geldiği Malezya'da şimdiye kadar 12 yeni tip coronavirüs vakası görülmüştü.

YENİ TİP CORONAVİRÜS

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip coronavirüs ten yaşamını yitirmişti.