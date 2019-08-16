Zaharova: Kürtler ile Şam diyalogda olmalı

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Şam yönetimi ile Kürtlerin diyalog içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Moskova’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, Suriye’deki sorunların ülkenin toprak bütünlüğü ilkesine bağlı kalınarak Şam yönetimi ve Kürtler arasındaki diyalogla çözüme kavuşması gerektiğini belirtti.

Suriye’nin kuzeyinin ülkeden ayrılmasına yönelik planlar noktasında uyarılarda bulunan Zaharova, “Suriye’nin kuzey doğusunun bölünmesine yönelik planlardan endişeliyiz. Suriye’nin herhangi bir parçasının hangi nedenle olursa olsun bölünmesine yönelik her türlü planı reddediyoruz” dedi.

Suriye Anayasası Komisyonu’nun çalışmalarıyla ilgili de konuşan Zaharova, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi’nin çalışmalarını desteklediğini ifade etti.