Nadia Murad’dan Başbakan’a Ezidi Kürtlerle ilgili talep

K24 - ERBİL

Nobel Barış Ödüllü Ezidi Kürt Aktivist Nadia Murad, Başbakan Mesrur Barzani’yi yeni görevinden kutladı ve Ezidi Kürtlerin sorunlarının çözümü konusunda daha fazla çaba sarfedilmesini umut ettiğini söyledi.

Nobel Barış Ödüllü Ezidi Kürt Aktivist Nadia Murad, bir mesaj yayımlayarak dün yemin ederek görevine Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

Mesajında Ezidi Kürtlerin sorunlarının çözümü konusunda daha fazla çaba sarfedilmesini umut ettiğini belirten Nadia Murda, “Şengal’in güvenlik ve yerel yönetim sorunları konusunda önümüzdeki birkaç ayda beraber çalışmayı umut ediyorum” dedi.

Başbakan’dan Ezidi Kürtlerin sorunlarının çözmesini beklediğini vurgulayan Nobel Barış Ödüllü Ezidi Kürt Aktivist, yeni kabineden Şengal’de güvenlik sorununun çözülmesi ve huzurun sağlanmasını istedi.

Nadia Murad, “Şengal’de güvenlik sağlanırsa, halk geri dönebilir ve bunun bölgeye olumlu etkisi olur” dedi.

Mesrur Barzani dün (10.07.2019), Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir.”