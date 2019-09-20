Başbakan'dan Kerbela'daki saldırıya kınama

HABER MERKEZİ
Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ın Kerbela kentinde akşam saatlerinde yaşanan patlamayı sert bir dille kınadı.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından paylaşılan mesajda, “Saldırıyı sert bir şekilde kınıyor, kurbanların yakınlarının acısını paylaştığımızı duyuruyoruz. Yaralıların bir an önce iyileşmesini ümit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Akşam saatlerinde Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında önceden yerleştirilmiş bomba infilak etti.
Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.
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