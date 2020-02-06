Trump ile Guaido Beyaz Saray'da görüştü

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ABD Başkanı Trump, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Guaido ile Beyaz Saray'da görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump, Guaido'yu Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

İkilinin görüşmesinden önce basına yapılması gereken açıklama ise son dakikada herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi. Ana görüşme de yine basına kapalı gerçekleştirildi.

Guaido, Trump'tan önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve bazı ABD'li siyasetçiler ile de bir araya geldi.

Guaido, 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3’üncü Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.