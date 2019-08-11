Peşmerge Bakanı: Bayramdan sonra Irak’la görüşmeler başlayacak

K24 - GERMİYAN
Peşmerge Bakanı Şorış İsmail, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki (tartışmalı bölgeler) güvenlik açığının kapatılması için bayramdan sonra Iraklı üst düzey askeri heyetle görüşeceklerini söyledi.
Bakan Şorış İsmail, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün sınır hattındaki Peşmerge birliklerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Bakan İsmail, K24 muhabirinin sorusu üzerine, “Bayramdan sonra Iraklı üst düzey askeri heyetle, Kürdistan bölgelerdeki güvenlik açığının kapatılması hususunda görüşmelerimiz başlayacak” yanıtını verdi.
Peşmerge Bakanı, “Kürdistani bölgelerde yaşanan güvenlik açığı, DAİŞ’lilerin yeniden örgütlenmesi için ciddi bir fırsat sunmuş durumda” dedi.
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