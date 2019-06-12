Almanya Ekonomi Bakanı Yardımcısı Erbil’de

K24 - ERBİL

Almanya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Martin Jaeger, temaslarda bulunmak üzere başkent Erbil’e geldi.

Kürdistan Bölgesi’ne gelen Almanya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Martin Jaeger, Uluslararası Erbil Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Felah Mustafa tarafından karşılandı.

K24 muhabiri, Jaeger’in yarın Musul ve Duhok’a geçerek sığınmacı kamplarında incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Jaeger’in, Musul ve Duhok temaslarının ardından başkent Erbil’e dönerek Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

2018 yılından beri Almanya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı olarak görevini sürdüren Jaeger, 2 yıl boyunca Almanya Maliye Bakanlığı’nın sözcülüğünü yapmış, bir süre de ülkesinin Afganistan Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.