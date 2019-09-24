Rakka’da 5 bin ceset çıkarıldı!

K24 - RAKKA

Suriye’nin Rakka kentinde yapılan kazı çalışmalarında şu ana kadar 17 toplu mezarın bulunduğu ve toplu mezarlardan yaklaşık 5 bin cesedin çıkarıldığı belirtildi.

Rakka’da bir süre önce başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Kentin güneyindeki çalışmalara hız veren Rakka Sivil Meclisi, DAİŞ tarafından katledilerek toplu mezarlara gömülen 5 bin cesede ulaştı.

Meclis yöneticilerinin açıklamalarına göre, ortaya çıkarılan cesetlerin çoğu sivillere ait.

K24’e konuşan Rakka Sivil Meclisi üyelerinden Dr. Esad Muhammed, bugüne kadar ekipman eksikliğinden dolayı çalışmalarının ertelendiğini belirterek, Rakka’da tespit edilen 800 cesedin kimlik tespitinin yapıldığını ve naaşların ailelere teslim edildiğini söyledi.

Arama çalışmalarının başında bulunan Yasir El Xamis ise, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

DAİŞ’in Rakka’dan çıkartılmasının ardından şimdiye kadar 17 toplu mezara ulaşıldı ve söz konusu toplu mezarlarda 5 bine yakın ceset bulundu.

Daha önce de Rakka’da içerisinde 200’e yakın kişinin bulunduğu 2 toplu mezar bulunmuştu.