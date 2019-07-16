NASA'dan Güneş'in en lekesiz fotoğrafı

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NASA’nın ekipleri Güneş'in bugüne kadar çekilen en lekesiz fotoğraflarından birini çekmeyi başardı.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile güneşin karşı karşıya kaldığı sırada çekilmiş çarpıcı bir fotoğraf yayınladı.

Rainee Colacurcio tarafından çekilmiş fotoğrafla ilgili NASA’nın açıklamaları şu şekilde:

“Güneşle karşı karşıya kalmak ISS için olağandışı bir durum değil. Çünkü istasyon 90 dakikada bir dünyanın etrafında bir tur tamamlıyor. Karşılaşma sırasında ise doğru ekipmanlara sahip olunup bu fotoğrafın çekilebilmesi oldukça nadir bir durum.

Garip bir şekilde fotoğraf çekildiği sırada hiç güneş lekesi bulunmuyordu. Fotoğraf iki fotoğrafın bir araya getirilmesinden oluşturuldu. Bu fotoğraflardan bir tanesi ISS Güneş'in karşısındayken çekilen bir fotoğraf diğeri de Güneş'in yüzeyinin detaylı bir fotoğrafı.”

Fotoğraf, Güneş'i hiç lekesi olmadan gösterdiği için ayrı bir yere sahip. NASA bu konuyla ilgili olarak şu anda Güneş'in içinde bulunduğu Solar Minimum hali boyunca Güneş lekelerinin oldukça nadir ortaya çıktığını bildirdi.

Solar Minimum evresi 11 yıl süren "Güneş döngüsü" içerisindeki en düşük aktivite oranına sahip evredir. Bu döngüde en yüksek aktiviteye sahip olan Solar Maximum evresi gerçekleştiği sırada ise dünyada gözle görülebilir değişiklikler yaşanabiliyor.

Bu değişikliklerden bazıları bozulan radyo sinyalleri ve aurora adı verilen gökyüzünde beliren ışık hüzmeleri. Hatta Güneş'in etkisi yeterince güçlü olursa Dünya üzerindeki elektrik ağları bile etkilenebiliyor.Aşağıdaki görselden bu döngü boyunca sene sene güneşin nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

Solar Maximum evresindeki Güneş'in etkileri oldukça yıkıcı olabildiği için bilim insanları da solar aktiviteleri gözlemlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu arada ISS astronotları Güneş'teki solar aktivitelerden dolayı bir sorun yaşamayacaklar ve kuzey ışıkları olarak bilinen auroraları görme şansları en yüksek insanlar olacaklar. (Kaynak: Webtekno)