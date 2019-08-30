Iraklı Sünni lider: Kerkük sorunu çözülmeli

K24 - ERBİL

Irak Ulusal Diyalog Cephesi lideri Salih Mutlak, Kerkük’le ilgili yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan Irak Ulusal Diyalog Cephesi lideri Salih Mutlak, Irak’ın kendi içerisinde bölgesel krizlerle boğulmaması için Kürtlerle yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Mutlak, “Başkan Barzani’yi Irak’ın bir sembolü olarak biliyoruz. Başkan Barzani ile birçok konuyu el aldık. Özellikle de bölgede yaşanan sorunları görüştük” dedi.

ABD ile başka ülkeler arasında yaşanan sorunlardan Irak’ın etkilenmemesi için Kürtlere ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Mutlak, “Kerkük’ün Kerküklülere ait olduğuna inanılması lazım. Tüm kesimlerin sürece dahil olmasıyla Kerküklülerin kendi gelecekleriyle ilgili kararı vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Salı günü, Başkan Barzani, Salih Mutlak ve beraberindeki heyetle görüşmüş, görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler ele alınmıştı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani’nin de katıldığı görüşmede, Irak ve Ortadoğu’daki son gelişmelerin yanı sıra Irak’ın sivil bir devlet haline gelebilmesi için gerekli olan siyasi, güvenlik, istikrar ve altyapıya dayalı adımlar masaya yatırılmıştı.

Görüşmede, taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesi ve Irak Parlamentosu çatısı altında siyasi koordinasyon içerisinde hareket edilmesine vurgu yapılmıştı.