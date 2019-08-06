BASIN ÖZETİ – 6 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Çift dikişli milletvekili
Bu memleket bizim
Asya açılımı
Alamos Gold evine dön
Enflasyon yine yüksek geldi
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Viyana'da hümanist manifesto
Dinmeyen sağanağın sonu dehşet
Nasıl olsa yapanın yanına kar kalıyor
Brüksel mahkeme gibi hareket edemez
Salda Gölü'nde umut mahkemede
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Enflasyondaki düşüşe Temmuz molası
Kaz Dağları'ndaki katliama 10 binlerin isyanı
ABD'den Erdoğan'a operasyon yanıtı
'Saldırgan Trump'tan cesaret aldı'
Rize'de bir kişi sele kapıldı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
En karanlık gün
Fındık için üç ülke masada
Memura maaş müjdesi
Hafter yine sivilleri bombaladı
Bayramda trafikte teyakkuz
Kadın Evi'ni 'erkek geliyor' diye kapattı!
Enflasyon tırmanışta
ABD ile güvenli bölge pazarlığı devam ediyor
Meseleyi Ömer çözecek
Operasyon erken seçimle mi gelecek?
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim