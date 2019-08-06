Türkiye

BASIN ÖZETİ – 6 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 6 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Çift dikişli milletvekili 

Bu memleket bizim 

Asya açılımı

Alamos Gold evine dön 

Enflasyon yine yüksek geldi 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Viyana'da hümanist manifesto 

Dinmeyen sağanağın sonu dehşet 

Nasıl olsa yapanın yanına kar kalıyor 

Brüksel mahkeme gibi hareket edemez 

Salda Gölü'nde umut mahkemede 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Enflasyondaki düşüşe Temmuz molası 

Kaz Dağları'ndaki katliama 10 binlerin isyanı 

ABD'den Erdoğan'a operasyon yanıtı 

'Saldırgan Trump'tan cesaret aldı'

Rize'de bir kişi sele kapıldı 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

En karanlık gün 

Fındık için üç ülke masada 

Memura maaş müjdesi 

Hafter yine sivilleri bombaladı 

Bayramda trafikte teyakkuz 


Kadın Evi'ni 'erkek geliyor' diye kapattı!

Enflasyon tırmanışta 

ABD ile güvenli bölge pazarlığı devam ediyor 

Meseleyi Ömer çözecek 

Operasyon erken seçimle mi gelecek?

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