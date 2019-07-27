Ezidiler yeni Mir’i ilan ediyor

K24 - DUHOK

Bugün, Duhok’un Şeyhan ilçesi yakınlarında bulunan Laleş mabedinde, Ezidi Kürtlerin ruhani liderliğini temsil eden ‘Mir’lik sıfatı Hazım Mir Tahsin Beg’e verilecek.

K24 muhabiri, bugün Laleş’te düzenlenecek olan törenle, Ezidilerin yeni Mir’i olarak Hazım Mir Tahsin Beg’in ilan edileceğini bildirdi.

6 ay süren görüşmelerden sonra Hazım Mir Tahsin Beg’in yeni Mir olmasında karar kılındı ve bugün düzenlenecek özel törenle kendisine bu sıfat takdim edilecek.

Hazım Mir Tahsin Beg, 1963 yılında Şeyhan yakınlarındaki Baedre’de dünyaya geldi. 1989 yılında babası Mir Tahsin Beg’in vekili oldu.

Mir Tahsin Beg, tedavi gördüğü Almanya’da, 28 Ocak 2019’da hayatını kaybetmişti.