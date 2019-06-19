Londra’da Kürt konferansı

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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Middlesex Üniversitesi tarafından, 3’üncü Uluslararası Kürt Çalışmaları Konferansı düzenleniyor.

Middlesex Üniversitesi tarafından 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan konferansın konusunun “Değişen Ortadoğu'da Kürdistan Meselesinin Değişen Dinamikleri” olduğu açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada; Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de yaşayan 35 milyondan fazla Kürt’ün dil, kimlik, vatan ve siyasal haklarıyla ilgili durumun ele alınacağı ifade edildi.

“Otoriter devlet ideolojilerinin birleşmesi, bu ülkelerde devlet şiddetinin sistematik ve tekrar tekrar kullanılması, Kürt muhalefetinin yükselişine neden olmuştur” denilen açıklamada, “20’nci yüzyıl, Kürtlerin kendi kaderini tayin etme arayışına karşı, en baskıcı devlet politikalarını belirledi” ifadesi kullanıldı.

Konferans; Siyaset ve Hukuk Bölümü, Middlesex Üniversitesi, Azınlık Hakları Grubu Uluslararası ve Kürt Gelişme Merkezi tarafından organize ediliyor.