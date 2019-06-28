Türkiye

BASIN ÖZETİ - 28 Haziran 2019

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
BASIN ÖZETİ - 28 Haziran 2019
Gazete Basın Özeti Medya Öne Çıkanlar Başlık


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gözleri son akçede

Dink davası karara doğru

Nükleer anlaşmada İran kritik eşikte

Erdoğan: F-35’te tahkime gideriz

AKP’yi terk ediyorlar


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Üç ayda ikinci mazbata

‘Parlamenter sisteme hızla dönülmeli’

Sıra ihtiyat akçesine geldi

Maliyet arttı nükleer santral şartel indirdi

The Beatles meğer hiç kurulmamış


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Kendi sorunumuza sahip çıkmazsak kaybetmeye devam ederiz’

Dink davasında 7 kişiye ceza istendi

CHP’den Demirtaş’a seçim mesajı teşekkürü

Edirne’de 10 mülteci öldü, şoför ehliyetsiz çıktı!


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan: F-35’te tahkime gideriz

‘S-400’ler ulusal çıkarımız’

Venezuela darbeyi yine önledi

Türkiye bu hafta serinleyecek

Esed’den Türk üssüne 2 saldırı


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

AKP seçmenini ortada bıraktı

Cezaevlerinde hak ihlalleri

Kars doğa ve kültür festivaline hazır

İkinci mazbata şenlikleri

AKP içinde farklı ses


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

MB’nin ihtiyat akçesi bütçeye!

Ekonomik güven endeksi haziranda 83,4’e yükseldi

40 milyar liralık ‘tasfiye’ sorunu çözüm bekliyor

Ticaret savaşının galibi Vietnam!

Erdoğan: İmamoğlu gerçekçi projeyle gelirse AK Parti destekler


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Seçim bitti zam dalgası geldi

Bir yılda 84 bin çocuk mahkum oldu

Kuşatmaya karşı savunma hattı

Muhalefetten mutabakat raporu

71 gün sonra ikinci mazbata


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan: Trump’la sorunumuzu çözeceğimize inanıyorum

Trump’tan Pekin’e ateşkes teklifi

Hindistan’dan ABD’ye S-400 direnişi

İmamoğlu mazbatayı aldı, göreve başladı

Güven endeksi 83,4’e çıktı

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler