BASIN ÖZETİ - 28 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gözleri son akçede
Dink davası karara doğru
Nükleer anlaşmada İran kritik eşikte
Erdoğan: F-35’te tahkime gideriz
AKP’yi terk ediyorlar
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Üç ayda ikinci mazbata
‘Parlamenter sisteme hızla dönülmeli’
Sıra ihtiyat akçesine geldi
Maliyet arttı nükleer santral şartel indirdi
The Beatles meğer hiç kurulmamış
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Kendi sorunumuza sahip çıkmazsak kaybetmeye devam ederiz’
Dink davasında 7 kişiye ceza istendi
CHP’den Demirtaş’a seçim mesajı teşekkürü
Edirne’de 10 mülteci öldü, şoför ehliyetsiz çıktı!
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan: F-35’te tahkime gideriz
‘S-400’ler ulusal çıkarımız’
Venezuela darbeyi yine önledi
Türkiye bu hafta serinleyecek
Esed’den Türk üssüne 2 saldırı
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
AKP seçmenini ortada bıraktı
Cezaevlerinde hak ihlalleri
Kars doğa ve kültür festivaline hazır
İkinci mazbata şenlikleri
AKP içinde farklı ses
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
MB’nin ihtiyat akçesi bütçeye!
Ekonomik güven endeksi haziranda 83,4’e yükseldi
40 milyar liralık ‘tasfiye’ sorunu çözüm bekliyor
Ticaret savaşının galibi Vietnam!
Erdoğan: İmamoğlu gerçekçi projeyle gelirse AK Parti destekler
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Seçim bitti zam dalgası geldi
Bir yılda 84 bin çocuk mahkum oldu
Kuşatmaya karşı savunma hattı
Muhalefetten mutabakat raporu
71 gün sonra ikinci mazbata
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan: Trump’la sorunumuzu çözeceğimize inanıyorum
Trump’tan Pekin’e ateşkes teklifi
Hindistan’dan ABD’ye S-400 direnişi
İmamoğlu mazbatayı aldı, göreve başladı
Güven endeksi 83,4’e çıktı
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