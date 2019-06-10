Yemin töreninin ardından siyasilerden birlik mesajları

K24 – ERBİL

Kürdistan Parlamentosu tarafından başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin töreni için düzenlenen özel oturuma katılan siyasetçiler birlik mesajları verdi.

Saad Abdullah Konferans Salonu’nda düzenlenen yemin töreninin ardından K24’e konuşan Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Muhammed Bahaddin, Kürdistan’ın siyasi ve ekonomik istikrarın önümüzdeki dönemde büyüyerek devam etmesini istediklerini söyledi.

Reform için ciddi adımların atılmasını desteklediklerini kaydeden Bahaddin, “Bu sadece bir siyasi tarafın yapabileceği bir şey değil. Hepimizin üzerine görevler düşüyor” dedi.

Yekgirtu lideri, ulusal ve genel meselelerde Kürtlerin birliğine bağlı olduklarını, özel meselelerde ise muhalefette kalacaklarını ifade etti.

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) lideri Muhammed Hacı Mahmud ise yemin töreninin ardından K24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın birincil görevinin Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi kesimler arasındaki birliği sağlamak olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Anayasası’nın hazırlanması için yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden KSDP lideri, “Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, tüm siyasi tarafları temsil etmeli ve komşu ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf etmeli. Siyasi partilerin yemin törenine katılmış olması Kürtlerin birliği açısından önemli bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed de, Kürdistan Bölgesi’ndeki birliğe tüm siyasi partilerin ihtiyaç duyduğunu söyledi.

K24’e konuşan Muhammed, “Kürdistan Bölgesi ve Ortadoğu’nun içerisinden geçtiği bu hassas süreçte savunma mekanizmamızı güçlendirmek birliğe ihtiyacımız var” dedi.

Partilerin ülkeyi ileriye taşımak için kurulduklarının altını çizen Muhammed, “Partiler halkın görüş ve isteklerini yönetime taşımak ve halka taleplerine temsilcilik yapmak için kurulur. Bu sebeple partiler halkın taleplerinin uygulanması için çalışmalı. Özellikle de halkın istediği huzur ve istikrar ortamı geliştirilerek sürdürülmeli” diye konuştu.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentodan 45 sandalye kazanmıştı.

Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanan KDP politbürosu Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanlığına, Mesrur Barzani’yi de Başbakanlığa aday göstermişti.

Kürdistan Parlamentosu’nda 28 Mayıs’ta düzenlenen oturumda Neçirvan Barzani, 81 oyun 68’ini alarak Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

Neçirvan Barzani, bugün Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge ülkelerinden yetkililerin katılımıyla başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak yemin etti.

Yarın hükümeti kurma görevini alacak olan Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde kabinesini parlamentoya sunması bekleniyor.