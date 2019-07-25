ABD’den Türkiye’ye yaptırım açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında Türkiye’ye yönelik CAATSA yasası kapsamındaki yaptırımın tarihinin belli olmadığını söyledi.

Ortagus, bugünkü basın toplantısında, “CAATSA yasasına gelince, belli bir tarih yok. Elbette bunu Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz” dedi.

Ortagus, bu konunun neden bu kadar uzadığı sorusuna, “Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu hatırlamak gerekir. Şu ana kadar yaptıklarımız çok önemliydi” yanıtını verdi.

Diplomatik çerçeve içindeki görüşmeler için koşulları ve iki ülke arasındaki ilişkileri korumaya çalışmak gerektiğini kaydeden Ortagus, “NATO müttefikine karşı yaptırım uygulamak çok ciddi bir eylem. Bakan ve Başkan bu konuda karara vardığında açıklarız” dedi.

Öte yandan, Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' görüşmelerine değinen Ortagus, şunları söyledi:

''Bu konu kolay bir mesele değil, James Jeffrey’nin elindeki en güç konulardan bir tanesi. Türkiye’nin kaygılarını giderip, yerel ortaklarımızı da koruyacak şekilde çözüm bulmak istiyoruz. Bölgede bizim de askerlerimiz var. Türkiye ile bu konuda çalışmaya devam edeceğiz.”

CAATSA NEDİR?

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının, ABD Kongresi'nin Ağustos 2017'de çıkardığı ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girdiği ifade edildi.

Kongre'nin önceki açıklamalarında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal edeceği ve yaptırımların gündeme gelmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu madde, Rusya'nın istihbarat veya savunma sektörleri ile alışveriş yapan kişi veya kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasını öngörüyor.