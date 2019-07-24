ENKS’li yetkili: Ortak yönetim Fırat’ın doğusunu Türkiye’den korur

K24 - ERBİL

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu Üyesi Nihmet Davud, “Fırat’ın doğusnda kurulacak ortak bir yönetim, bölgeyi Türkiye'den korur” dedi.

Kurdistan24 televizyonundaki Rojev (Gündem) programına katılan Nihmet Davud, Türkiye’nin Batı Kürdistan’a ( Rojava) yönelik tehditlerinin devam ettiğini belirterek, “Şimdi Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik ABD ile Türkiye arasında çalışmalar var, yeni görüşmeler başladı. Türkiye, bazı şartlarını kabul ettirerek güvenli bölgenin oluşmasını istiyor” dedi.

Oluşturulacak güvenli bölgenin uluslararası güçlerin gözetiminde olması gerektiğini vurgulayan Davud, “Bizim güvenli bölgeden beklentimiz odur ki; bölge halkının korunması ve bunun komşu ülkelerle birlikte sağlamanası. Bölgede herhangi bir tehdit oluşmaması lazım. Oluşturulacak güvenli bölgenin, uluslararası güçlerin gözetimi ve denetimi altında olması gerekiyor” dedi.

ABD’nin Türkiye’nin tehditlerine karşı bir arayış içerisinde olduğunu ifade eden Davud, bunun da bölgede var olan bütün kesimlerin içerisinde yer alacağı ortak bir yönetim olacağını söyledi.

Nihmet Davud, ENKS’nin bu konuda hem siyasi hem de askeri olarak rol almak istediğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin son zamanlarda sınıra askeri sevkiyatı Fırat’ın doğusuna müdahale hazırlığı olarak değerlendirilirken, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle birlikte iki gün önce Ankara’ya gitti.

Jeffrey’nin Türkiye’ye gittiği saatlerde ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie Rojava’da Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı ile görüştü.