Malezya Kralı Sultan Abdullah tacını giydi

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Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, doğum gününde düzenlenen kraliyet töreniyle tacını giyerek ülkenin 16'ncı kralı ilan edildi.

Taç giyme töreni için başkent Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı'na (Istana Negara) gelen Sultan Abdullah ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Başbakan Mahathir Muhammed ve yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail tarafından karşılandı.

Bugün 60 yaşına giren ve taç giyme töreni için doğum günü tarihini seçen Sultan Abdullah, törene, kralların giydiği Muskat adlı altın işlemeli siyah elbiseyi kuşanarak geldi.

Sultan Abdullah, törende yaptığı konuşmada, monarşinin Malezya'da millet olma şuuru açısından önemine dikkati çekti ve "Bu müessese birliğin, halkı bir araya getirmenin ve vatanseverlik ruhunu tetiklemenin temelini oluşturmaktadır" dedi.

Başbakan Mahathir de seçilmiş hükümetin krala sadık kalacağını taahhüt ederek hep birlikte Malezya'nın Asya kıtasında büyük bir ekonomik güç olması için uğraşacaklarını belirtti.

Toplam 700 üst düzey misafirin davet edildiği törende, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah da davetliler arasında yer aldı.

Malezya tarihinde ilk defa görev süresini tamamlamadan istifa eden kral olarak tarihe geçen Sultan Muhammed'in tahtı neden bıraktığına dair resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Ülke basınında çıkan haberlerde Sultan Muhammed'in, geçen yıl Rus güzellik kraliçesi Okşana Voyvodina ile evlenmesi nedeniyle sarayın baskısından ötürü görevini bıraktığı iddia edilmişti.

Bağımsızlığını 1957'de Malaya Federasyonu adı altında ilan eden Malezya, anayasal monarşi sistemiyle yönetiliyor.

MALEZYA'DA KRAL SEÇİMİ

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereğince Malezya krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi 9 eyalet arasında dönüşümlü olarak belirleniyor.

Sırası gelen eyalet kralı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını almaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda Malezya krallığına geçemiyor.

Yeni Malezya kralının seçimi ise ilk olarak Yöneticiler Konferansı'nın bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesi şeklinde gerçekleşiyor.