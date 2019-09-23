İngiltere: İran’a karşı askeri girişimlerde ABD’nin yanındayız

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Saudi Aramco petrol tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırının sorumlusunun İran olduğunu belirterek, İran'a karşı ABD liderliğinde başlatılacak askeri girişimlerde yer alabileceklerini söyledi.

Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu vurgulayan Johnson, "Körfez bölgesindeki gerilimleri azaltmaya çalışan bir yanıt oluşturmak için Amerikan ve Avrupalı arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

İngiltere’nin askeri harekâtı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Johnson, ABD’nin Suudi Arabistan’ı savunmak için daha fazla çaba gösterme teklifini yakından izleyeceğini söyledi.

Johnson "Suudiler ya da ABD'liler açıkça bir rol almamızı isterse, o zaman ne şekilde yararlı olabileceğimizi düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

SAUDİ ARAMCO’YA SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Trump, ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo, önceki gün savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor. (Kaynak: AP)