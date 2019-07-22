Polisten çağrı: Suç işlemek için havalar çok sıcak

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ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Braintree Polisi, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle bir çağrıda bulunarak, "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli. Havalar serinlediğinde tekrar görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Resmi Facebook hesabında paylaştığı uyarı mesajında Braintree Polisi, şunları dile getirdi:

"Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli. Evinizde kalın klimayı açın, Strangers Things dizisinin üçüncü sezonunu izleyin, FaceApp ile oynayın, bodrum katınızda karate yapın."

CNN'e konuşan polis departmanı yetkilileri, sosyal medya hesaplarının çalınmadığını ve uyarının kendilerinden geldiğini doğruladı. Ancak söz konusu Facebook paylaşımı daha sonra kaldırıldı.

Geçtiğimiz cuma günü Illinois eyaletindeki Park Forest Polisi de buna benzer bir açıklama yapmış ve 'canı sıkıldığı için suç işleyenlere evde kalmaları çağrısında' bulunmuştu.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru tehlikeli seviyeye yükseleceği uyarısında bulunmuştu.

Sıcaklar ABD genelinde 150 milyon kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. (Kaynak: Euronews)