Almanya’dan Suriye çağrısına ret

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Almanya, ABD’den gelen Suriye’ye asker gönderme çağrısını reddetti.

Almanya hükümeti, Suriye’ye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Suriye’de kara birliğimiz yok ve bunu değiştirmeyi planlamıyoruz” dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Seibert, Alman hükümetinin, DAİŞ karşıtı koalisyondaki mevcut önlemlere bağlı kalmayı planladığını belirterek, “Ve bilindiği gibi bu, kara birliklerini kapsamıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Berlin’deki çeşitli temaslarının ardından Alman basınına demecinde, “Almanya’dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz” demişti. Jeffrey, Suriye’nin kuzeyini kontrol eden Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yardım için Almanya’ya askeri eğitimci, lojistik uzmanı ve teknisyen gönderilmesi çağrısı yapmıştı.

Bu açıklamalar, Almanya siyasetinde de tepki çekti. İktidardaki koalisyonun ortağı olan Sosyal Demokratların (SPD) üst düzey üyelerinden Thorsten Schaefer-Guembel koalisyon hükümetini kast ederek, “Bizimle birlikteyken Suriye’de hiçbir Alman kara birliği olmayacak” derken, Yeşiller, Hür Demokratlar ve Sol Parti’den de Almanya hükümetine ABD’nin çağrısını reddetme baskısı var.