İsmail Beşikçi: Kürtler kazanımlarına sahip çıkmalı

K24 - ERBİL

Sosyolog - yazar İsmail Beşikçi, Müslüman Kürt halkının dört Müslüman devlet tarafından baskı altında tutulduğunu belirterek, “Kürtler haklarını savunmalı ve genişletmelidir” dedi.

K24’e konuşan Beşikçi, “Kürt halkı Ortadoğu’da Müslüman devletlerin baskısı altındadır. Müslüman Kürtlere zorbalık yapan bu Müslüman devletler; Türkiye, Irak, İran ve Suriye’dir" ifadelerini kullandı.

Kürtlerin kazanımlarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Beşikçi, bunun için ayrı bir çalışma ve mücadelenin olması gerektiğini belirtti.

Beşikçi, 2005 yılında, büyük bir mücadele sonucu Kürtlerin Kürdistan Bölgesi’nde bazı haklar elde ettiğini ve aynı zamanda Irak’taki anayasada kabul edildiklerini, ancak bu hakların korunmasının ve genişletilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Başkan Mesud Barzani dün İsmail Beşikçi ve İsmail Beşikçi Vakfı yöneticileriyle görüşmüştü.

Beşikçi’ye Kürtlerin meşru davasıyla ilgili duruşu için teşekkür eden Başkan Barzani, Kürdistan halkının taleplerine verdiği desteğe vurguda bulunarak, Beşikçi’nin büyük bir Kürt dostu olduğunu ifade etmişti.